Состоялся первый матч чемпионата Европы среди молодежных команд в группе В.
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17 июня 2017, 21:21
Португалия U-21 — Сербия U-21 2:0
Голы: Гедеш, 37, Фернандеш, 88
Португалия: Варела — Канселу, Эдгар, Семеду, Родригеш — Карвалью (Санчеш, 59), Невеш, Фернандеш — Гедеш, Поденсе (Медейруш, 67), Жота (Брума, 46)
Сербия: Милинкович-Савич — Гайич, Йованович, Велькович, Антонов — Максимович, Груйич (Радоньич, 68) — Живкович, Гачинович — Джурджевич (Ожегович, 74), Чаврич (Плавшич, 46)
Предупреждения: Семеду, Брума, Фернандеш — Груйич, Гачинович, Антонов, Гайич