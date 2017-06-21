Представляем вашему вниманию видеообзор поединка второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы между сборными Португалии и Испании.
Сауль Ньигес, UEFA.com
21 июня 2017, 07:58
Фурия Роха провела очередной мощный поединок на турнире, уверенно разобравшись с принципиальным соперником — сборной Португалии.
Portugal U-21 vs Spain U-21 1-3 ~ All Goals... the-dinh-van
Португалия U-21 – Испания U-21 1:3
Голы: Брума, 77 — Ньигес, 21, Рамирес, 64, Вильямс, 90+3
Португалия U-21: Варела — Канселу, Йе, Семеду, Родригеш — Карвальо (Пасьенсья, 66), Невеш, Санчеш (Орта, 73) — Фернандеш — Гедеш, Поденсе (Брума, 57)
Испания U-21: Аррисабалага — Бельерин, Мере, Вальехо, Джони — Сауль Ньигес, Льоренте, Себальос — Деулофеу (Суарес, 82), Рамирес (Вильямс, 75), Асенсио (Мерино, 90)
Предупреждения: Невеш, Фернандеш, Пасьенсья, Семеду — Себальос