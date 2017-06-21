U-21 21 июня 2017, 08:58 Сербия U-21 — Македония U-21 2:2 Видео голов и обзор матча Представляем вашему вниманию видеообзор поединка второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы между сборными Сербии и Македонии. UEFA.com 21 июня 2017, 08:58 В поединке аутсайдеров группы B была зафиксирована результативная ничья, которая не пошла на пользу турнирному положению ни одной из команд. После очного поединка Сербия и Македония имеют в активе по одному очку, расположившись на двух последних местах в группе. All Goals & highlights — Serbia U-21 2-2... goalsarena2017 Команды Македония U-21 Сербия U21 Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте