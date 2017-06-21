U-21

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы между сборными Сербии и Македонии.

В поединке аутсайдеров группы B была зафиксирована результативная ничья, которая не пошла на пользу турнирному положению ни одной из команд. После очного поединка Сербия и Македония имеют в активе по одному очку, расположившись на двух последних местах в группе.



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