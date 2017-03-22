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В присущем ему стиле, Златан Ибрагимович закрыл рты критикам, победил время и поразил сердца болельщиков на Олд Траффорд, став одним из наиболее успешных свободных агентов в истории. Но не Златаном единым... Представляем вашему вниманию подборку лучших бесплатных трансферов в недавней футбольной истории.

Златан Ибрагимович (ПСЖ – Манчестер Юнайтед, 2016 год)

Целесообразность бесплатного трансфера Златана многие ставили под сомнение, полагая, что для 34-летнего шведа, никогда не игравшего в АПЛ, подобный переход завершится катастрофой.Иного мнения придерживался сам Ибра, который уже с первых матчей стал регулярно забивать, и на данный момент наколотил за Юнайтед уже 27 голов во всех турнирах. Кроме того, швед успел завоевать и первый трофей в составе Красных Дьяволов — Кубок Лиги. В финальном поединке против Саутгемптона Златан отметился дублем, благодаря чему подопечные Моуриньо одержали победу со счетом 3:2. Нечасто увидишь, чтобы футболист, за трансфер которого не заплатили ни цента, показывал столь впечатляющую игру мирового уровня, однако Златан не единственный пример.

Михаэль Баллак (Бавария – Челси, 2006 год)

Один из лучших немецких игроков поколения перебрался в новый для себя чемпионат в возрасте 29 лет. Тем не менее, за четыре сезона, проведенных в составе Челси, Баллак доказал, что топ-игрок способен найти себя в любой команде и в любой стране. В составе Синих Михаэль выиграл Премьер-лигу, три кубка Англии и один Кубок Лиги.

Рауль (Реал – Шальке, 2010 год)

Когда легендарный испанский форвард в возрасте 33 лет решил покинуть свой родной клуб – Реал, многие подумали, что карьеру он продолжит в США либо в Арабских Эмиратах. Рауль же по-прежнему хотел выступать на высоком уровне, отдав предпочтение Бундеслиге и Шальке. В составе гельзенкирхенцев нападающий провел два сезона, забил 40 мячей в 98 матчах, помог команде выиграть кубок и Суперкубок Германии, а также пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. Рауль снискал в Бундеслиге безграничную любовь болельщиков, а после ухода испанца из клуба его игровой номер "7" был на год изъят из обращения в знак уважения к великому бомбардиру.

Стив Макманаман (Ливерпуль – Реал, 1999 год)

Последним подписанием Гуса Хиддинка в качестве главного тренера Мадрида стал бесплатный трансфер Макманамана из Ливерпуля. Несмотря на довольно сложную адаптацию в Реале, Стив все же нашел свою игру и смог впечатлить даже легендарного Йохана Кройфа, который обычно оставался холоден к футболистам Королевского клуба. За четыре сезона, проведенных в столице Испании, Макманаман дважды выигрывал Ла Лигу, и дважды поднимал над головой трофей Лиги чемпионов. Кроме того, именно Стив был назван лучшим игроком финала самого престижного европейского клубного турнира 2000 года против Валенсии, в котором Реал одержал победу со счетом 3:0, а Макманаман стал автором одного из забитых мячей.

Эстебан Камбиассо (Интер – Лестер, 2014 год)

Подписанный бесплатно на один год, аргентинец стал очень полезным игроком для Лис в их первом сезоне после возвращения в Премьер-лигу. Неплохие выступления Лестера на старте сезона сменились провальными играми в ноябре, после чего команда оказалась в самом низу турнирной таблицы. Добраться до 14-й строчки к маю Лисам во многом помог Камбиассо. Благодаря игре топ-уровня от аргентинца Лестер одержал 8 побед в своих последних 10-ти матчах и сумел удержаться в Премьер-лиге. По завершении сезона Эстебан покинул команду Раньери, однако задел на следующий сезон уже был оформлен. Сезон, который стал самым успешным в истории Лестера и подарил всей футбольной Европе настоящее чудо.

Роберт Левандовски (Боруссия – Бавария, 2014)

В 2010 году Роберт мог стать игроком Блэкберн Роверс, однако судьба распорядилась иначе, и поляк облачился в футболку дортмундской Борусси. За четыре сезона в составе Шмелей Левандовски стал одним из лучших нападающих Европы, забив 103 гола в 187 играх, после чего на правах свободного агента перешел в Баварию. В Мюнхене Роберт вышел еще на более высокий уровень, и за два с половиной сезона забил 95 голов в 132 матчах, выиграл два титула чемпиона Бундеслиги, а также кубок и Суперкубок Германии.

Хенрик Ларссон (Селтик – Барселона, 2004)

Великолепный шведский нападающий провел в каталонском клубе всего два сезона, первый из которых был омрачен длительной травмой. Несмотря на это, именно Ларссон помог Барсе добиться грандиозного успеха – победы в Лиге чемпионов 2006 года. В финальном поединке против Арсенала Хенрик поучаствовал в обеих голах сине-гранатовых, отметившись результативными передачами на партнеров. Прекрасный способ завершить двухлетнее пребывание на Камп Ноу, учитывая, что за переход игрока из Селтика Барселона не заплатила ничего.

Сол Кэмпбелл (Тоттенхэм – Арсенал, 2001)

В свое время Сол совершил путешествие длиною всего в 7 км – от Уайт Харт Лейн до Хайбери, при этом став самым ненавистным игроков для одних болельщиков, и получив восторженный прием от других. Вражда между Тоттенхэмом и Арсеналом имеет очень давние корни, однако о своем решении Кэмпбелл никогда не пожалеет, ведь в футбольную историю он вошел именно в качестве Канонира. В составе команды Арсена Венгера Сол выиграл три кубка Англии и дважды становился чемпионом Премьер-лиги, при этом в сезоне 2003-2004 он был надежным лидером защиты легендарной команды, не проигравшей ни одного матча по ходу чемпионата.

Андреа Пирло (Милан – Ювентус, 2011)

Узнав о том, что Старая Синьора не заплатила за переход Пирло ни цента, голкипер Юве Джанлуиджи Буффон назвал его "подписанием столетия" и выразил уверенность, что без божественного вмешательства здесь не обошлось. Как оказалось, значимость прихода Андреа в команду ДжиДжи ничуть не преувеличил, ведь в Турине Пирло стал безоговорочным лидером полузащиты, демонстрируя игру высочайшего уровня, несмотря на уже солидный возраст. За четыре года в бело-черной футболке Андреа четыре раза кряду выиграл Серию А, одержал победу в кубке Италии в 2015 году, и в том же году сыграл в финале Лиги чемпионов против Барселоны.