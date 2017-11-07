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Достижения Лионеля Месси не удастся пересчитать на пальцах рук и ног, однако есть важные рекорды, которые аргентинцу все еще не покорились.

Лионель Месси — феномен, игра которого вот уже более 10 лет радует болельщиков со всего мира. Аргентинец с юных лет начал бить всевозможные рекорды и быстро забрался на вершину. На этих выходных Лео провел 600-й матч в футболке Барселоны и есть еще несколько достижений, которые еще не покорились этому кудеснику мяча.

1. Лучший бомбардир Лиги чемпионов.

На данный момент главным "забивалой" самого престижного турнира является извечный соперник Лионеля — Криштиану Роналду. На счету португальца 110 голов в турнире, тогда как его каталонский визави в этом показателе не достиг трехзначной отметки — 97. Понятно, что в этом сезоне Месси не обгонит Криштиану, однако учитывая, что Роналду старше на два года и наверняка раньше завершит карьеру, видится, что игрок Барсы вполне способен выйти на первое место.

2. Игрок с наибольшим количеством трофеев.

За свою карьеру Лионель выиграл 30 трофеев, но история знает футболистов, которые превзошли его в этом компоненте. И их даже несколько! Райан Гиггз за свою блестящую карьеру в Манчестер Юнайтед умудрился выиграть 36 трофеев, Витор Баия за время выступления в Порту и Барсе побеждал в турнирах 35 раз, у партнера Лео по команде Андреса Иньесты — 32 трофея, а у Гари Невилла и Даниэля Алвеса — по 31. Видится, что и здесь Лео может опередить всех.

Гиггз, Баия и Невилл уже завершили карьеру, так что обогнать их будет не так сложно (за несколько лет Месси способен завоевать 7 трофеев, что позволит обогнать Райана), а закат карьеры Иньесты и Алвеса наступит намного раньше, чем Лео. Ах да, чуть не забыли о Жераре Пике. Центрбек, как и Месси, завоевал 30 трофеев. Выиграть борьбу друг у друга игроки смогут только в том случае, если перестанут быть одноклубниками.

3. Наибольшее количество побед в Лиге чемпионов.

Вот здесь будут проблемы, ведь Пако Хенто умудрился в составе Реала 6 раз победить в Кубке европейских чемпионов, который позднее переквалифицировали в ЛЧ. У Месси, как и у Иньесты, Пике и Роналду, по 4 победы, а у Ди Стефано, Хосе Марии Сарраги (оба — Реал) и Паоло Мальдини (Милан) — по 5. Месси будет сложно даже догнать Хенто, не говоря уже о единоличном первом месте.

4. Игрок с наибольшим количеством европейских трофеев.

Пока что на счету Лео Месси 7 побед в европейских турнирах (4 — в ЛЧ и 3 — в Суперкубке Европы). Такие же показатели у Жерара Пике, Андреса Иньесты и Криштиану Роналду, тогда как Дани Алвес, Пауло Мальдини и Ари Хан (Аякс и Андерлехт) побеждали в Европе по 9 раз.

5. Наибольшее количество голов за один клуб.

За 600 матчей в составе Барселоны Лионель забил 523 гола. В ближайших играх он побьет рекорд легендарного Герда Мюллера, который отличился 525-ю голами в 563 играх. Далее идет показатель Йозефа Бицана, который в период с 1937 по 1948 года за 274 матча в составе пражской Спарты забил 534 гола. При всем уважении к Бицану, Спарта далека до Барселоны, а в те годы уровень футбол был явно ниже, чем сейчас, но рекорд есть рекорд. Ну и не забываем о Пеле, который за 659 игр в Сантосе забил 643 гола. До Пеле, конечно, далековато, но все мы прекрасно понимаем, кому и в какие годы забивал бразилец.

6. Игрок с наибольшим количеством матчей за Барселону.

Если Лео останется в Каталонии до конца своей карьеры, то, возможно, ему удастся догнать своего друга Хави Эрнандеса, который прекратил свои выступления за "сине-гранатовых" на отметке в 767 матчей. Сейчас на счету Лео 600 игр в футболке "блаугранас" и впереди у него еще несколько лет прекрасной карьеры. Учитывая, что за сезон Лео проводит в среднем по 50 матчей, он наверняка обойдет Хави. Главное, чтобы аргентинца миновали травмы. Есть еще Иньеста, который на данный момент провел на 42 матча больше Месси, но вряд ли он является реальным конкурентом для форварда.

7. Футболист с наибольшим количеством побед в чемпионате Испании.

Икер Касильяс оставил большой след в родной стране и именно он добивался побед во внутреннем чемпионате больше других. На его счету 334 выигранных матча. На втором месте с 333 победами Андони Субисаррета, на третьем — Рауль (327). На счету Хави 322 виктории, Маноло Санчиса — 312 и, наконец, Лео Месси — 298. Этот рекорд Лео Месси без особых усилий побьет уже в следующем сезоне.

8. Игрок с наибольшим количеством Золотых бутс.

Золотая бутса — награда, ежегодно вручаемая лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, которые входят в состав УЕФА. Здесь Месси конкурирует с Роналду. Сейчас на счету у обоих по 4 победы. Лео выигрывал в сезонах 2009/10, 2011/12, 2012/13 и 2016/17, а КриРо — 2007/08, 2010/11, 2013/14 и 2014/15. В этом сезоне Лионель забил уже 12 голов, тогда как Роналду отметился лишь один раз. Однако не стоит забывать и о других форвардах. Например, в позапрошлом сезону эту награду выиграл Луис Суарес.

9. Игрок с наибольшим количеством Золотых мячей.

Золотой мяч ежегодно вручается лучшему футболисту года в Европе. И снова соперничество Лео и Криштиану. На данный момент на счету игрока Барсы пять Золотых мячей (2009, 2010, 2011, 2012 и 2015), тогда как у форварда Реала пока что четыре (2008, 2013, 2014, 2016). Мало кто сомневается, что в этом году награду получит Криштиану, так что Лионелю в этом сезоне стоит хорошенько постараться, чтобы в очередной раз получить заветный приз и снова стать абсолютным рекордсменом по этому показателю.

Александр Пузик, Football.ua

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