Чтиво

Что общего у Муньоса и Трапаттони, Зидана и Кройффа, Анчелотти и Рейкарда с Гвардиолой? Все они выигрывали Кубок / Лигу чемпионов как игроки и как тренеры.

Кто бы и что ни говорил о Клубном чемпионате мира, Кубке Либертадорес и прочих турнирах для лучших клубных команд планеты, самым престижным из них является Кубок европейских чемпионов, в конце прошлого столетия трансформировавшийся в Лигу чемпионов. Для одних футболистов и тренеров пределом мечтаний является лишь участие в этом элитном турнире, для других потолком становится хотя бы один чемпионский титул, ну а кто-то буквально коллекционирует трофеи.

Однако лишь единицам удается завоевать европейскую вершину сначала проливая пот на футбольном поле, а потом теряя нервные клетки на тренерской скамейке. Если быть точным, то таких людей на планете всего семь.

Мигель Муньос

Игрок: 1955/56, 1956/57, 1957/58 (Реал)

Тренер: 1959/60, 1965/66 (Реал)

Мигель Муньос стал первым, кто смог привести свою команду к победе в Кубке чемпионов в качестве тренера, после того, как испытал радость победы в роли футболиста.

Легенда Реала начал свои выступления на Сантьяго Бернабеу в 1948 году, провел в центре полузащиты мадридской команды 223 матча и трижды выигрывал Кубок чемпионов. Завершив карьеру игрока, спустя год Муньос возглавил Реал и сходу выиграл престижный трофей. Кто-то может сказать, что это было не трудно, поскольку в те времена превосходство Реала над конкурентами в Старом Свете было довольно существенным. Однако после пяти побед кряду Бенфики, Милана и Интера Муньос смог снова поднять "бланкос" на вершину.

Карло Анчелотти

Игрок: 1988/89, 1989/90 (Милан)

Тренер: 2002/03, 2006/07 (Милан), 2013/14 (Реал)

Столько же суммарных побед в Кубке / Лиге чемпионов, как и у Муньоса, присутствует в послужном списке Карло Анчелотти. Однако итальянец, недавно уволенный из Баварии, обладает двумя существенными отличиями, которые правильнее назвать преимуществами. Первое: кроме Анчелотти лишь великий Боб Пейсли смог трижды выиграть трофей как тренер, при этом легендарный наставник Ливерпуля никогда не делал это как игрок. Второе: он входит в пятерку тренеров, которые смогли выиграть Кубок / Лигу чемпионов с двумя командами – единственный из "великолепной семерки", о которой сейчас идет речь.

Анчелотти выиграл свой первый европейский чемпионский трофей, выступая в составе Милана в 1989 году, и повторил этот успех год спустя. С "россонери" Папа Карло также дважды поднимался на клубную вершину Старого Света уже в роли тренера, а затем "оформил хет-трик" в 2014 году вместе с Реалом.

Йохан Кройфф

Игрок: 1970/71, 1971/72, 1972/73 (Аякс)

Тренер: 1991/92 (Барселона)

Йохан Кройфф уступает Муньосу и Анчелотти по количеству выигранных титулов, однако, если не зацикливаться на элементарной арифметике, то нельзя не отметить, что "летучий голландец" стал катализатором стремительного взлета Барселоны, который еще не завершился окончательно и по сей день. Но это уже было в роли тренера, а за 20 лет до этого Кройфф и его товарищи по Аяксу и сборной Нидерландов со своим "тотальным футболом" произвели настоящую революцию в игре.

В качестве игрока Йохан выиграл три Кубка чемпионов с Аяксом, а ступив на тренерскую стезю, привел Барселону к ее первому трофею недавно организованной Лиги чемпионов.

Франк Райкард

Игрок: 1994/95 (Аякс), 1988/89, 1989/90 (Милан)

Тренер: 2005/06 (Барселона)

Франк Райкард, как и Йохан Кройфф, начал коллекционировать трофеи Лиги чемпионов, выступая за Аякс, а последнюю победу одержал, находясь у руля Барселоны. Да не обидится Франк, но несмотря на равное количество побед со своим легендарным земляком, он уступает ему практически во всем. И все-таки ему в плюс можно занести то, что как игрок он смог взойти на вершину в двух разных командах.

В 1995 году в Вене Аякс с Райкардом обыграл в финале Милан, но сполна заплатил свой "должок" "дьяволам", когда помог им выиграть Лигу чемпионов дважды.

Джованни Трапаттони

Игрок: 1962/63, 1968/69 (Милан)

Тренер: 1984/85 (Ювентус)

Самые юные любители футбола наверняка больше запомнили Джованни Трапаттони по тем временам, когда он с 2008-го по 2013 годы возглавлял национальную сборную Ирландии. Однако наибольшей славы он добился на клубном уровне.

В 1963 году Милан сумел одолеть свергшую Реал с европейского трона Бенфику, а сам Трапаттони стал тем человеком, который "уничтожил" великую "черную пантеру" — Эусебио. На протяжении всей игры итальянский защитник буквально висел на португальской звезде и не давал ему продохнуть. А без Эусебио Бенфика не была и вполовину так же опасна, как когда он блистал во всей красе.

Спустя шесть лет Джованни пришлось противостоять в финале Кубка чемпионов другой звезде первой величины – Йохану Кройффу. Можно, конечно, сказать, что в те времена "летучий голландец" еще не достиг своего пика, но факт остается фактом: Аякс был разгромлен.

О своей единственной победе в Кубке чемпионов в качестве тренера Маэстро Трап не очень любит вспоминать, ведь она случилась в 1985 году, когда финал турнира между его Ювентусом и Ливерпулем в Брюсселе был омрачен гибелью 39-ти человек во время беспорядков на трибунах…

Хосеп Гвардиола

Игрок: 1991/92 (Барселона)

Тренер: 2008/09, 2010/11 (Барселона)

Один из самых успешных тренеров в современном футболе, Хосеп Гвардиола, вполне возможно когда-нибудь переплюнет Карло Анчелотти и выиграет Лигу чемпионов с двумя, тремя и кто его знает с каким еще количеством команд. Испанец еще очень молод (по тренерским меркам), и можно было бы сказать, что у него еще все впереди, если бы не солиднейший перечень трофеев, уже украшающих его послужной список.

Все свои три победы в Лиге чемпионов Гвардиола одержал в составе Барселоны. Он был в команде Кройффа, которая добыла первый европейский чемпионский трофей "блауграна", а затем еще дважды выиграл его как тренер. Продолжить коллекционировать победы в Лиге чемпионов с Баварией Пепу не удалось. Но, возможно, уже через полгода он сможет сделать это с Манчестер Сити?

Зинедин Зидан

Игрок: 2001/02 (Реал)

Тренер: 2015/16, 2016/17 (Реал)

Как и Гвардиола, Зинедин Зидан, если можно так сказать, только начинает свой тренерский путь (француз к тому же на год моложе испанца), и на его счету также три титула "клубного чемпиона Европы". Фактически принеся Реалу победу в финале 2002 года над Байером красивейшим ударом, Зидан сделал это еще дважды уже на тренерском мостике "бланкос".

Пока он может похвастаться 100-процентным результатом: две попытки у руля Реала – два трофея Лиги чемпионов. В третьем сезоне дела идут не так гладко, и в данный момент букмекерские конторы не считают действующего чемпиона главным фаворитом нынешнего евросезона, но еще ничего не потеряно. А впереди – годы и годы плодотворной (будем надеяться) работы.

Вполне возможно, что вскоре эта "великолепная семерка" перестанет быть таковой и превратится в восьмерку, девятку… Главным претендентом на то, чтобы присоединиться к сей славной компании уже в нынешнем сезоне, является Антонио Конте, выигрывавший Лигу чемпионов как игрок в составе Ювентуса в 1996 году. Дело за малым – 26 мая 2018 года в Киеве на НСК Олимпийский привести Челси к победе над соперником по финалу…

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