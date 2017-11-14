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Комментатор каналов Футбол 1/Футбол2 Кирилл Круторогов составил сборную свободных агентов из футболистов, имена которые некогда были на слуху — специально для Football.ua

Лет пять назад, быть может, кто-то их них мог бы оказаться и в чемпионате Украины. Сейчас это почти нереально. Тем не менее, статус "free agent многих из них покажется Вам неожиданным и нелогичным. Вы-то помните, что ребята были в порядке!

Джанлука Курчи

Голкипер, 32 года, итальянец

Играл за: Рому, Сиену, Сампдорию, Болонью, Майнц

Римлянин, воспитанник Ромы, в молодые годы его перспективы оценивались очень высоко, он регулярно выступал за молодежную сборную Италии, и, казалось, вот-вот станет основным вратарем "волков", "первым номером" на много лет вперед. Но ему как-то не везло, а, быть может, Джанлука попросту был слабее конкурентов… На профессиональном уровне он провел в родном клубе немало – суммарно шесть лет в три прихода. Но отыграл за это время лишь 63 матча. Его судьбу предрешила покупка Ромой бразильца Дони. За его спиной Курчи просидел три года, после чего не выдержал и попросился на трансфер. Чуть более чем за два миллиона евро его продали в Сиену, где он сразу стал основным, пропустил 96 голов в 70 матчах, в двадцати отстояв на "ноль". Через два года Сиена вылетела в Серию Б, а Курчи пошел на повышение – в Сампдорию, которая пробилась в Лигу Европы. Там он также играл в основе и пропустил два гола от харьковского Металлиста.

Однако, очевидно, что Курчи мечтал о Риме, Роме и Стадио Олимпико, потому, когда после года в Генуе родной клуб позвал обратно, он, недолго думая, принял предложение. Тем более, ненавистный Дони как раз ушел в Ливерпуль, Джанлуке было 26 – отличный для футбола возраст, он имел опыт в сто игр на уровне итальянской элиты и планировал осуществить свою мечту. Но римляне, кроме него, пригласили еще и голландца Стекленбурга. Тот стал основным, и даже 34-летний Лобонт провел больше матчей, чем Курчи. Это уже позже стало понятно, что его пригласили для того, чтобы закрыть вопрос с заявкой на Лигу чемпионов, куда требовалось включить минимум четырех клубных воспитанников. Курчи прошел как один из них. Понимая, что мечта останется неосуществленной, кипер вновь попросил отпустить его и перешел на правах аренды в Болонью, где стал основным. Получается, где бы он ни играл, ему доверяли везде, кроме родной команды. А по истечению контракта с римлянами в 2015-м, Джанлука отправился за границу, подписав контракт с Майнцем. Но в Бундеслиге дела не сложились, и через полтора года полирования скамейки или непопадания в заявку он покинул Германию.

Сейчас Курчи 32 – не возраст для вратаря, но с января месяца он свободный агент с мыслями о завершении карьеры. Это пример, когда карьера вполне талантливого и перспективного футболиста может быть сломана из-за психологических проблем, возникших ввиду не лучшего отношения в клубе.

Бакари Санья

Правый защитник, 34 года, француз

Играл за: Осер, Арсенал, Ман Сити

В своей карьере он провел около 500 матчей на профессиональном уровне. Настоящая звезда, о котором-то и рассказывать долго не надо – даже удивительно, почему он сейчас без клуба. Участвовал в ЧМ-2010 и 2014, в домашнем Евро-2016, а ЧЕ-2012 пропустил из-за перелома ноги. Последний матч за "ле бле" провел в октябре 2016-го.

Важно отметить, что в Арсенале он стабильно выходил в основе, был лидером, а после перехода в МанСити (и рубежа в 30 лет) уже не все складывалось так убедительно. Он проигрывал конкуренцию Сабалете (также не юному), плюс начали донимать травмы. О том, что летом он покинет Манчестер по истечению контракта, было известно заранее. Но не имелось сомнений, что Бакари быстро найдет новую команду. Думается, и нашел бы, если бы не себялюбие и желание сорвать еще один финансовый куш. Его приглашал Вест Хэм, но в итоге там оказался недавний конкурент Сабалета. Вместе с ним француз идти в "молотобойцы" не захотел. В октябре появлялась информация, что его готов посреди сезона подписать Лестер, но и тут Бакари начал ворочать носом, пожелав перейти в Интер или Милан, где не прочь пожить его красотка-жена. Вот только нужен ли он этим клубам с его-то запросами, гонором и возрастом?

Себастьян Бассонг

Центральный защитник, 31 год, камерунец

Играл за: Метц, Ньюкасл, Тоттенхэм, Вулверхэмптон, Норвич, Уотфорд

После недорогого трансфера из родного Метца в Ньюкасл и всего одного сезона в АПЛ Бассонга в 2009-м за 10 млн.евро купил Тоттенхэм. В первом сезоне за "шпор" он был основным, а его уверенная игра помогла команде пробиться в Лигу чемпионов. Но следующим летом лондонцы пригласили Вильяма Галласа, и конкуренция за место в основе получилась с излишком: кроме него на место в основе также претендовали Доусон, Чорлука, Кабул, Галлас, Вудгейт и Кумало. Как следствие – лишь двадцать матчей за сезон во всех турнирах и неубедительная позиция в команде. Через год Харри Реднапп уже попросту не рассчитывал на камерунца.

Он ненадолго ушел в аренду в Вулверхемптон, а через полгода его подобрал Норвич. С ним Бассонг дважды вылетал в Чемпионшип, ранее еще дважды переживал понижение в классе с Метцом. Невезучий он какой-то для команд. В прошлом сезоне "канарейки" не смогли вернуться в Премьер-лигу, в клубе затеяли чистку, и Бассонг попал под нее. С тех пор он безработный.

Папа Гуйе

Центральный защитник, 33 года, Сенегалец

Играл за: Волынь, Металлист, Днепр, Ростов, Актобе

Его отыскал Виталий Кварцяный, а раскрыл Мирон Маркевич. В итоге сенегалец оказался футболистом одного тренера. При Маркевиче в Металлисте Гуйе был одним из лучших игроков чемпионата Украины, не терялся и в Лиге Европы. Ходили слухи, что может получить украинское гражданство еще до Эдмара и Марко Девича, но в итоге был заигран за сборную Сенегала. Его обожали харьковские болельщики. Хоть иногда на поле он допускал серьезные ляпы. Не удивительно, ведь из-за проблем со зрением играть приходилось в контактных линзах.

Вместе с Маркевичем перешел в Днепр, но там уже были непонятки с деньгами, футболистам задерживали или вовсе не платили зарплаты. Через год Гуйе перебрался в Ростов, сыграл в квалификации ЛЧ, но так и не провел ни минуты в групповом турнире. Основным в российской команде его не видели, с деньгами тоже было не все гладко, по приглашению знакомых по Харькову функционеров поехал в Актобе. Но и в Казахстане амбициозный проект оказался таковым лишь на словах. Вот уже десять месяцев как Папа Гуйе свободный агент.

Гильерме Сикейра

Левый защитник, 31 год, бразилец

Играл за: Удинезе, Гранаду, Бенфику, Атлетико Мадрид, Валенсию

Гильерме был звездой Гранады, одним из самых ярких игроков андалусийской команды. На его сияние обращали внимание гранды. В 2013-м бразилец мог перейти в Барселону, но каталонцы купили Альбу. Через год его вел Реал, но "сливочные" предложили слишком мало и он оказался в Атлетико, выложившем 10 млн.евро. Тогда Гильерме сказал, что раздумывал над этим переходом ровно одну секунду. Но равноценно заменить Фелипе Луиса не смог.

В 2015-м к нему присматривались Милан и Ювентус. Но "россонери" вели себя пассивно, а туринцы купили Алекса Сандро. Тогда "матрасники" отдали Сикейру в аренду Бенфике, где он стал чемпионом Португалии. По возвращении латераль по-прежнему не впечатлял Симеоне и зимой 2016-го его на полтора года отправили в Валенсию. Хотя Рафаэль Бенитес ждал футболиста в Ньюкасле, тот просто не явился на медосмотр, решив остаться в Испании. По окончании аренды "летучие мыши" не пожелали подписывать бразильца на полноценной основе даже бесплатно, а контракт с Атлетико истек, вот он и остался не у дел.

Ян Кирхгофф

Опорный полузащитник, 27 лет, немец

Играл за: Майнц, Баварию, Шальке, Сандерленд

Мощный центрбек с ростом в 195 сантиметров обратил на себя внимание немецких грандов, выступая за Майнц и молодежную сборную Германии. Его планировали заполучить дортмундская Боруссия и Шальке, большой интерес имели итальянские топы Ювентус, Интер и Милан, но всех уделала Бавария, перехватив 23-летнего таланта. Мюнхенцам он достался бесплатно – у парня как раз истекал контракт с Майнцем. Команду только-только возглавил Хосеп Гвардиола, ван Бюйтен был стар, Бадштубер сломан, а опорник Тимощук покинул Альянц Арену. Так у испанского тренера появился универсал, которого он мог задействовать сразу в двух вакантных позициях – CB и DM.

Переход в топ-клуб был для Яна, скорее, авансом. Кирхгофф опростоволосился сразу же, когда на презентацию в Баварии вместе с Гетце пришел в одежде Nike, тогда как у клуба имелся контракт с Adidas, за что обоих моментально оштрафовали. А по игре он просто не соответствовал требованиям Гвардиолы, да и, будем откровенны, уровню Баварии. Не слишком складывались его дела и в Шальке, куда был отправлен в аренду. Потому, когда им заинтересовался Сандерленд, мюнхенцы не стали создавать преград и отпустили его, заработав около 1,5 млн.евро. В Англии Ян сыграл 22 матча Премьер-лиги, пропустил дважды по полтора месяца из-за травм, а когда "черные коты" вылетели, не смог найти запасной вариант. Сейчас он в самом рассвете сил – 27 лет, но подозрения вызывает то, что ни в одной команде он ни разу не провел за сезон хотя бы 30 матчей.

Кайл Эбесилио

Центральный полузащитник, 23 года, голландец

Играл за: Твенте, Ноттингем Форест, Адо Ден Хааг

Уроженец Роттердама воспитывался в академии Фейеноорда, но когда на горизонте появился лондонский Арсенал, удержать парня дома не представлялось возможным. А жаль. Быть может, останься Кайл на родине, сейчас играл бы в Лиге чемпионов за "гордость юга" или, кто знает, может, чуть ранее ушел бы на повышение за большие деньги, как тот же Карсдорп или Конголо, с которыми воспитывались практически в одно время.

"Канониры" заплатили за 16-летнего голландца 500 тысяч фунтов, и он уехал жить в Лондон. Там его называли "новым Вийера", о котором давно мечтал Арсен Венгер. Но под руководством француза Кайл не сыграл ни одного матча. Первый профессиональный контракт подписал с Твенте, дела складывались неплохо. Но, видимо, Англия продолжала манить Эбесилио. Он согласился на аренду в Ноттингем Форест, но травмы не позволили заиграть в Чемпионшипе. Как и в Ден Хааге… Через год парень вернулся в Твенте, где медобследование выявило "Синдром Гийена-Барре" – заболевание иммунитета, которое в первую очередь "бьет" по мышцам, суставам и дыхательной системе (идентичные проблемы есть или были и у других футбольных людей – Маркуса Баббеля, экс-игрока Баварии, Ливерпуля и Штутгарта, который тренировал "швабов", Герту, Хоффенхайм, а сейчас трудится в Люцерне и Оскара Табареса, уже одиннадцать лет возглавляющего сборную Уругвая).

Твенте разорвало контракт с футболистом, сейчас он без команды, его физическое состояние неизвестно. Интересно, что Кайл пытался пойти по пути своего двоюродного брата Джеффри Брумы, который тоже в 16 перешел из юношеской команды Фейеноорда в академию Челси.

Патрик Эберт

Правый полузащитник, 30 лет, немец

Играл за: Герту, Вальядолид, Спартак, Райо Вальекано

Родился в Потсдаме, который в то время был под контролем СССР. Шесть лет воспитывался в академии Герты, после выступал за вторую команду берлинцев, а в 19 дебютировал и за первую. Считался очень перспективным, регулярно вызывался в молодежную сборную Германии. В 2012-м "старая дама" вылетела во вторую Бундеслигу, но Эберт оказался не в немецком гранде или хотя бы середняке, а в скромном испанском Вальядолиде. Там он выглядел ярко и уверенно. Был одним из ведущих игроков команды и впечатлял на уровне Примеры – забивал, ассистировал, и даже, казалось, превосходил уровень клуба. Ему прочили Лигу Европы и Лигу чемпионов: Валенсию и Севилью. Слухи вскружили парню голову, он отказался играть за Вильядолид и разорвал контракт. После чего оказался в московском Спартаке. Позже признался, что в России чувствовал себя не комфортно, хотя условиями москвичей был доволен. Там провел один сезон и поспешил вернуться в Испанию, подписав контракт с Райо Вальекано. Первый сезон в составе "пчел" не удался – сначала четырехматчевая дисквалификация, затем травма ахилла. Набрав форму, снова заиграл ярко, правда, на тот момент Райо уже выступало в Сегунде.

Зимой 2016 года Эбер принял ислам. А через полтора года попросту потерялся. Руководство клуба летом 2017 не стало продлевать с ним контракт. До сих пор ни в немецкой, ни в испанской прессе нет и давно не было слухов, что он может оказаться в новом клубе.

Диего Капель

Левый полузащитник, 29 лет, испанец

Играл за: Севилью, Спортинг, Дженоа, Андерлехт

В юности один год провел в Ла Масии, после чего несколько лет занимался в академии Севильи, там же начал профессиональную карьеру. Его дерзко сравнивали с Месси и Роналду. Небезосновательно – поначалу парень действительно впечатлял – скоростью и техникой. В 2008-м Тоттенхэм давал за него около 15 млн.евро, но он решил остаться на родине. Реал рассматривал его в качестве замены Робиньо. К тому времени Капель вызывался в сборную Испании.

Однако в итоге из Севильи он пошел не на повышение, а оказался в лиссабонском Спортинге, заплатившем за него 6 млн. В Португалии Диего не потерялся, но больших достижений не сыскал. Через два года его приглашало киевское Динамо, но футболист отказался. Далее в его карьере было Дженоа, где он не смог себя проявить. И Андерлехт, но там он уже не играл, а отбывал номер, пользуясь статусом некогда большого таланта. Летом роман с бельгийцами закончился, интерес к нему приписывали Леганесу и Хетафе, но, видимо, его величество не пожелало выступать за аутсайдеров Примеры. В итоге в 29 лет он без команды, но топ-клубы в очередь за ним "почему-то" не выстраиваются.

Маруан Шамах

Центрфорвард, 33 года, марокканец

Играл за: Бордо, Арсенал, Вест Хэм, Кристал Пэлас, Кардифф

Звезда чемпионского Бордо, его долго вели английские топы, а Вест Хэм давал более 20 миллионов за 26-летнего нападающего, но тогда он остался во Франции. Возможно, для того, чтобы через год перейти в Арсенал в статусе свободного агента. Он прекрасно начал выступление в футболке лондонцев, но когда после травмы восстановился ван Перси, его роль была предрешена. Понимая, что на него априори не рассчитывают как на основного форварда, марокканец опустил руки. Выходы на замену не давали ему уверенности в своих силах, а потому продуктивности в этом не было. И даже когда ван Перси перешел в МЮ, Шамах уже не смог расцвести по-новому. Ничего не показал он и в аренде в Вест Хэм – по сути, не играл и не забивал.

По истечению контракта с "канонирами" перебрался в Кристал Пэлас, где на него действительно рассчитывали, но восстановить былую результативность и бомбардирское чутье не удавалось. Это грубо, но из-за прозябания на скамейке Арсенала Шамах закончился как футболист. Показатель – через год после перехода в Кристал Пэлас, его перестали вызывать в сборную Марокко, за которую он играл одиннадцать лет. Для сравнения за шесть лет в Англии он провел в два раза меньше матчей, чем за восемь во Франции. Дома Маруан совершал результативное действие фактически в каждом третьем матче (0,31), а на острове этот показатель упал до 0,23. Напоследок в 2016-м он перешел в Кардифф Сити, где провел аж два матча в Чемпионшипе. Последний на сегодняшний день – 5 ноября 2016 года.

Джузеппе Росси

Нападающий, 30 лет, итальянец

Играл за: МЮ, Ньюкасл, Вильярреал, Фиорентину, Леванте, Сельту

В юном возрасте он безуспешно пытался заиграть в МЮ, но когда неплохо показал себя в аренде в Парме и Вильярреал предложил "манкунианцам" 10 млн.евро, те приняли предложение, решив, что этого будет достаточно за молодого выпускника академии, не стоившего клубу больших вложений.

В "желтой субмарине" он сиял. Забивал стабильно во всех турнирах и был тем, кто вот-вот должен перейти на топ-уровень по примеру Форлана (который, к слову, несколько ранее проследовал по тому же маршруту – МЮ-Вильярреал, а затем за 21 млн. отправился в Атлетико Мадрид).

Стать большой звездой ему помешали травмы. Злой рок – итальянский бомбардир трижды в карьере рвал "кресты", из-за чего каждый раз вылетал на сезон и более. Фиорентина выложила за него почти 12 млн.евро, хотя к тому моменту Росси находился вне игры практически полтора года. В 2012-м он не провел ни одного матча. А в сезоне 2013-14 отблагодарил "фиалкам" за доверие, забив 16 голов в 21-м туре Серии А. Жизнь вновь обретала смысл, его агент почти договорился о трансфере в Баварию, но об этом пришлось забыть, равно как и вычеркнуть весь следующий сезон – проклятые "кресты" порвались вновь.

После восстановления не удавалось набрать былую форму, а место в составе уже занял Калинич. Обиды на клуб Джузеппе не таил – команде пришлось учиться играть без него. Он стремился поехать на Евро-2016 в составе сборной Италии, за которую выступал ранее. Для этого согласился на аренду в Леванте – команду-аутсайдер испанской Примеры. Там ему удалось забить шесть голов, хотя "лягушки" шли на вылет и мучились на поле. На Евро он не попал, да и в сборную с 2014 года больше не вызывался. Фиорентине он также уже был не нужен – поехал в аренду в Испанию, с этой страной у него связаны исключительно позитивные воспоминания. Там всегда все получалось. В Сельте он периодически играл и забивал (6 голов). Мелкие травмы не давали покоя, а в апреле страшный сон вновь стал явью – Джузеппе опять порвал крестообразные связки колена.

Сейчас ходят слухи, что Бавария может помочь ему реанимировать карьеру и пригласит на роль резервного нападающего. Также к нему присматривается Лас-Пальмас, привыкший подбирать "сбитых летчиков". Сейчас Росси всего лишь 30…