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Football.ua вспоминает матчи плей-офф отборочных турниров чемпионатов мира прошлых лет.

Команды, которым совсем немного не хватило для завоевания прямой путевки в финальный турнир чемпионата мира, получают последний шанс воплотить свою мечту в жизнь – матчи плей-офф. Порой эти поединки превращаются в пустую формальность, а порой становятся полными драматизма сражениями, в которых находится место и доблести, и подлости.

Франция – Ирландия, плей-офф ЧМ-2010

14 ноября 2009 года сборная Франции, казалось, подтвердила свой статус фаворита пары, минимально обыграв сборную Ирландии на выезде благодаря голу Николя Анелька. Однако на Стад де Франс гости быстро сравняли счет усилиями Робби Кина и перевели противостояние в овертайм. А затем французы наглядно продемонстрировали, что на войне и в плей-офф все средства хороши.

На 13-й минуте дополнительного времени у лицевой линии Тьерри Анри показал, казалось, чудеса контроля мяча, не дав ему покинуть поле, после чего отпасовал на Вильяма Галласа, который отправил мяч в сетку. Яростные протесты ирландцев, доказывавших арбитру, что Анри подыграл себе рукой, успеха не имели, и в ЮАР поехали французы.

На всех повторах правота подопечных Джованни Трапаттони была видна невооруженным глазом – чистая игра рукой. Однако ФИФА оставила результат в силе. Ирландская футбольная ассоциация требовала переиграть матч или допустить сборную Эрина в финальный турнир в качестве 33-го участника – безрезультатно. Позже Анри и сам признался, что сыграл рукой, и даже попросил прощения у соперников, но кому нужны были его покаяния, когда дело уже было сделано?

Португалия – Швеция, плей-офф ЧМ-2014

Противостояние этих двух сборных рассматривалось прежде всего с точки зрения противостояния их лидеров – Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича. И ожидания фанатов того и другого обмануты не были – в обоих матчах забивали только КриРо и Златан.

15 ноября 2013 года в Лиссабоне Роналду забил единственный мяч, что делало сборную Швеции фаворитом перед ответным поединком. Увы, но сразу после перерыва матча в Сольне Криштиану забил снова, поставив хозяев на грань провала. Ответ Ибры не заставил себя долго ждать: главная звезда сборной Швеции оформил дубль в течение четырех минут, и оставалось забить еще раз, чтобы оформить путевку в Бразилию. Но вместо этого еще два раза забил Роналду.

Франция – Украина, плей-офф ЧМ-2014

Казалось, что у команды Михаила Фоменко нет шансов в противостоянии с французами, но в первом поединкее в Киеве сборная Украины выдала, пожалуй, один из своих лучших матчей за историю. Голы Романа Зозули и Андрея Ярмоленко подарили кому-то надежду, а кому-то уверенность в конечном успехе, но увы…

Уж слишком много сил было отдано в первом матче, и если Дидье Дешам имел возможность произвести существенную ротацию без ущерба для качества игры, то у нашей команды, к тому же игравшей весь второй тайм после удаления Евгения Хачериди в меньшинстве, достойного резерва для этого просто не было.

По иронии судьбы, "могильщиком" сборной Украины стал Мамаду Сахо, получивший место в составе только благодаря удалению в компенсированное время первого матча Лорана Косельни. Защитник Ливерпуля оформил дубль, а еще один гол записал на свой счет Карим Бензема.

Аргентина – Австралия, плей-офф ЧМ-1994

Ранее представителям Океании приходилось решать невероятно сложную задачу: единственный шанс попасть в финальный турнир чемпионата мира заключался в победе над "худшим из лучших" представителем Южной Америки. В отборочном турнире ЧМ-1994 таковой стала Аргентина, на пути которой стояла сильнейшая команда Океании – Австралия (а именно Океанию представляла в те времена Австралия, нынче перебравшаяся в Азиатскую конфедерацию).

Несмотря на статус безусловного аутсайдера, австралийцы смогли заставить изрядно понервничать чемпионов мира 1986 года, сыграв дома вничью – 1:1. В ответном поединке за Австралию болела и вся Англия, мечтавшая, чтобы сборная страны Британского содружества отомстила Диего Марадоне, который незадолго до этого вернулся в футбол после 15-месячной дисквалификации за приверженность к кокаину, за "руку бога", оставившую англичан за бортом турнира в Мексике-1986.

Сенсации не произошло, однако Аргентине не удалось "раздавить" соперника, как того хотелось фанатам Марадоны и компании. Все вопросы о победителе плей-офф снял автогол Алекса Тоби после прострела Габриэля Батистуты.

Австралия – Уругвай, плей-офф ЧМ-2006

И все-таки Австралии спустя 12 лет удалось доказать, что представителям Южной Америки вовсе не гарантирован успех в противостоянии с командами с футбольных задворков планеты.

После домашней победы Уругвая со счетом 1:0 австралийцы ответили тем же. Дополнительное время новых забитых мячей не принесло, и путевка в Германию-2006 была разыграна в послематчевой лотерее. Блестящая игра в "рамке" Марка Шварцера и решающий пенальти в исполнении Джона Алоизи привели в восторг 82 тысячи болельщиков, собравшихся на стадионе.

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