Чтиво

Football.ua рассказывает о лиге, которая входит в десятку самых богатых чемпионатов.

Пока Бавария убивает интригу в Бундеслиге, Ман Сити готовится вернуть себе медали АПЛ, а цирк в главной роли с Неймаром не мешает ПСЖ уничтожать всех во Франции, есть лига, где происходят крайне веселые вещи.

Если вы не следите за лучшей второй лигой мира, которая помимо этого, входит в десятку самых богатых чемпионатов, вы многое теряете. Но можете смело начинать, так как прошло только 16 туров из невероятных 42(!). Этот гид поможет вам войти в курс дела и открыть несколько очень интересных историй.

Истории лидеров

Топ-6 (места, которые дают шанс сыграть в АПЛ) выглядит сейчас следующим образом: Вулвз, Шеффилд Юнайтед, Кардифф, Бристоль Сити, Мидлсбро, Астон Вилла.

Вулверхэмптон разрывал английские футбольные СМИ летом: команду возглавил экс-наставник Порту и Валенсии Нуну Санту, который прихватил Рубена Невеша из того же Порту за рекордные для "волков" деньги (17 млн фунтов стерлингов) и арендовал у Атлетико Диогу Жота. Неплохо для второй лиги, да?

Свои амбиции на промоушн Вулвз показали уже на самом старте обыграв в первых турах прямых конкурентов: Мидлсбро, Дерби и Халла.

Главный аргумент в пользу прямого выхода Вулверхэмптон в АПЛ, помимо самого сильного состава в лиге наравне с Астон Виллой, это их форма. Если команда демонтирует равные результаты без качелей в 3-4 матча, это дает ей большое преимущество. Ибо стабильность это не про Чемпионшип.

В прошлом году такой командой был Ньюкасл Бенитеса и не имел особых проблем с прямым выходом в элиту. "Волки" имеют все шансы и ресурсы, чтобы повторить их судьбу.

Шеффилд Юнайтед — это та невероятная история, за которые мы так любим футбол, и которые не закончились после чемпионства Лестера.

И пусть, как и в истории с "лисами" два года назад, главный виновник чуда – тренер, сравнивать Раньери и Криса Уайлдера совсем некорректно.

Крис, который был игроком Шеффилд в 80-х и 90-х, с 2001 года начал свою тренерскую карьеру в английских низах. За это время он успел поработать в четырёх клубах, названия которых вам вряд ли о чем-то скажут, пока в 2016-ом наконец-то не вернулся домой. А Шеффилд — это действительно его дом: он пользуется общественным транспортом, проводит свободное время в барах с друзьями и творит историю.

С начала сезона 2016-17, а его Шеффилд начинал в Лиге 1 (третий дивизион), Уайлдер выиграл 66% матчей в том числе 100 очков в прошлом розыгрыше. Лучше показатели только у Конте и Почеттино: 77% и 68% соответственно.

Сейчас он вместе со своими парнями с ходу ворвался в Чемпионшип и гордо занял место наверху. И пока совершенно непонятно, что нас ждет дальше.

Для Кардиффа главная задача – не стать жертвой уже упомянутой нестабильности. Драконы очень сильно начали сезон, выдав дикий старт из 5 подряд побед, в том числе и над Вулвз с Виллой. Для сравнения в прошлом сезоне они набрали лишь 5 очков в стартовых восьми матах.

А потом пошли американские горки: 4 победы, 4 ничьи и 3 поражения. Такие результаты отбросили Кардифф на третье место. Но из топ-6 подопечные Нила Уорнока не должны выпадать, за место в плей-офф вантам переживать не стоит.

Бристоль Сити команда-загадка, которая, скорее всего, лишь временно так высоко. В прошлом году они едва ли спаслись от вылета и, потеряв своего лидера, невероятно талантливого страйкера Тэмми Абрахама, перед сезоном были в числе топ-3 претендентов на вылет.

Если смотреть на продвинутую современную статистику, то Бристоль сейчас перебирает очки, а соответственно рано или поздно его результаты регрессируют к среднему показателю. Но даже место в середине таблицы станет очень хорошим результатом.

После неудачной первой попытки вернутся в элиту английского футбола Астон Вилла очень активно провела трансферное окно: Ахмеда аль-Мохаммади из Халла, Глен Уиллан из Стока и Джона Терри. При этом был сохранен основной состав. По мнению букмекеров Вилланы были безоговорочным фаворитом на победу, мнение болельщиков не особо отличалось.

Но Чемпионшип не был бы собой, если бы все было так просто. После четырех стартовых туров «Вилла» имела одно очко и шла на предпоследнем месте. Разговоры об отставке Стива Брюса встряхнули коллектив, и теперь они в зоне плей-офф и останавливаться не собираются. А если смотреть на продвинутую статистику (xG), то команда должна идти на третьем месте, а соответственно нам еще стоит ождать прогресс.

Коротко про остальное

Не стоит списывать со счетов Лидс, за плей-офф самый популярный клуб Шипа точно будет бороться. Еще месяц назад "лисы" шли в топ-3, потом последовала ужасная серия из 7 поражений в 8 матчах и десятое место как следствие.

Ужасно проваливаются команды, которые в прошлом сезоне играли в АПЛ. И если «Халл» под руководством Слуцкого шатается от середины таблицы к зоне вылета, то Сандерленд находится на самом дне. То, что эти команды вряд ли будут бороться за повышение, было ясно еще летом, ибо они потерли большую часть своих самых сильных исполнителей. Но даже при таком раскладе они обязаны быть выше.