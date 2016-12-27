Бизнес и Финансы

Red Bull летом хотел выкупить акции Вест Хэма, но владельцы отказались продавать клуб.

The Telegraph информирует о том, что в августе 2016-го акционеры Вест Хэма отклонили предложение продать клуб за 650 миллионов фунтов.

Дэвид Салливан и Дэвид Голд приобрели клуб в 2010-м. Сначала акционеры выкупили 50% за 105 миллионов фунтов, а затем увеличили свою долю. Салливан также взял кредит на 110 миллионов, что позволило команде переехать на Олимпийский.

Компания имеет франшизу из клубов: РБ Лейпциг (Германия), Ред Булл Зальцбург (Австрия), Нью-Йорк Ред Буллз (МЛС), Ред Булл (Бразилия) и Ред Булл (Гана).

В компании не скрывали, что хотят купить клуб в Англии. Ред Булл рассматривал варианты в Чемпионшипе и Лиге 1.