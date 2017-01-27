Бизнес и Финансы

В отчете Transfer Matching System (TMS) подробно проанализированы затраты китайских клубов на покупку иностранных игроков.

В прошлом сезоне Китай всколыхнул футбольный рынок, подписав множество футболистов, среди которых было несколько известных игроков, которые получили великолепные зарплаты в Поднебесной.

Выделяются на общем фоне трансферы Алекса Тейшейра, Халка, Джексона Мартинеса, Рамиреса и Грациано Пелле.

TMS сообщает, что китайские клубы подписали контракты со 159 легионерами в 2016 году. Суммарная стоимость трансферов возросла со 168,3 млн долларов в 2015 до 451,3 млн в 2016.

Это примерно на 344% больше, чем потратили на игроков все остальные клубы Азии вместе взятые.

По размерам трансферных затрат Китай уже сейчас находится на 5-м месте, уступая Англии, Германии, Испании и Италии, но опережая Францию, Португалию и Россию.

Также отчет указывает, что в целом во всем мире было затрачено 4,79 млрд долларов на международные трансферы (т.е. переходы внутри одной страны не считались), что на 14,3% больше, чем в предыдущем году.

Число трансферов также возросло – с 13 601 до 14 591.

Английские клубы потратили 1,37 млрд долларов, более, чем в 2 раза опередив ближайшего преследователя – Германию (576,4 млн).

В то же время, клубы из Океании осуществили лишь 8 международных трансферов, причем все они были бесплатными.

Также отчет TMS сообщает, что в 85,6% случае клубам не пришлось платить за трансферы и лишь в 1,5% случае стоимость переходов превышала 5 млн долларов.