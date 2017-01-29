Бизнес и Финансы

Главная немецкая футбольная Лига установила финансовый рекорд.

18 клубов Бундеслиги в прошлом сезоне задекларировали 206 млн. прибыли. 16 из 18-ти клубов были прибыльными. Это рекорд Лиги.

Бундеслига же заработала 3,24 млрд. евро. Это на 23,7% больше, чем в прошлом сезоне.

13 из 18-ти клубов Лиги заработали больше 100 млн. долларов. Бавария заработала 626,8 миллиона, Боруссия Дортмунд — 376,3 миллиона. Доходы от рекламы составили 23,81% от общего числа (772,5 миллиона евро). Посещаемость принесла 527,6 миллиона, опустившись на 4-е место в списке статей дохода. 19 миллионов человек посетили 612 игр. Средний показатель посещаемости Бундеслиги на каждом матче составил 42 421 человека, Второй Бундеслиги – 19 017 человек.

Доход от трансферов вырос с 230 до 532,6 миллиона евро (на 131%), также клубы стали больше тратить на приобретения – 512 млн. евро (в прошлом сезоне – 373,3).

В 36-ти профессиональных клубах Германии работают 53 114 человека, а в прошлом сезоне этот показатель составлял 50 237 человека.