Бизнес и Финансы

Катар тратит полмиллиарда долларов в неделю на подготовку к чемпионату мира, который пройдет в 2022 году.

Министр финансов Катара Али Аль Эмади заявил, что на создание инфраструктуры под чемпионат мира Катар тратит почти 500 млн. долларов каждую неделю.

В это входит строительство новых стадионов, автострад, железнодорожных путей, больниц и других объектов.

Такие траты будут продолжаться еще 3-4 года. В общей сложности Катар потратит более 200 млрд. долларов на чемпионат мира.

Министр также заявил, что две трети стадионов будут построены уже в течение ближайших двух лет.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в ноябре-декабре 2022 года.