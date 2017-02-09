Бизнес и Финансы

Клубы Ла Лиги израсходовали на новых игроков лишь 19,2 млн долларов в то время, как представители английской элиты — 300 млн.

Показатель в 19,2 млн долларов этой зимой стал самым низким среди топ-5 европейских чемпионатов.

Президент Лиги Хавьер Тебас отметил, что "клубы тратят меньше, потому что стали действовать более зрело".

При этом клубы Ла Лиги выиграли все 12 из 12 возможных последних международных трофеев – в Лиге Европы, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира испанцам нет равных.

К примеру, клубы английской Премьер-лиги потратили на трансферы около 300 млн долларов.