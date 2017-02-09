Бизнес и Финансы

В Манчестер Юнайтед показали финансовую отчетность за последний квартал 2016-го года.

Новый ТВ-контракт Премьер-лиги и бродкастеров в последние 3 месяца увеличил доходы Красных Дьяволов на 40,8%. В день матча доход МЮ возрос на 27%.

Всего выручка составила 157,9 миллионов фунтов, что на 18% больше, чем подобные данные в прошлом году — 133,8 миллионов.

Тем не менее, увеличилась сумма по долгам клуба — на 27%. Теперь Манчестер Юнайтед должен 409,3 миллионов фунтов. Финансовые траты за квартал возросли на 155% — на 12 миллионов фунтов.