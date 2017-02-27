Бизнес и Финансы

Летучие Мыши подписали контракт с bwin сроком на полтора года.

Официальный сайт Валенсии сообщил, что левантийский клуб заключил спонсорский контракт с известнейшей букмекерской онлайн-компанией bwin.

"Новое партнерство с брэндом, который занимает лидирующие позиции в своем сегменте, очень важно для нашего клуба, — прокомментировала сделку председатель правления Летучих Мышей Лей Хун Чан. — В первую очередь — для популяризации нашей команды во всем мире".

"Сотрудничество с Валенсией поможет нам завоевать еще более уверенные позиции на испанском рынке, — заявил представитель bwin в Испании Маркус Сильва. — История, достижения и амбициозная стратегия развития клуба стали определяющими в нашем выборе. Уверен, что польза от этого соглашения будет обоюдной".

Контракт между командой, занимающей пока лишь 13-е место в турнирной таблице, и букмекерским гигантом подписан до июня 2018 года.