Бизнес и Финансы

Несмотря на то, что доходы Ливерпуля достигли рекордного 301 млн фунтов в прошлом сезоне, клуб понес убытки в 19,8 млн фунтов.

Ливерпуль в прошлом сезоне был единственным из десяти богатейших европейских клубов по версии агентства Deloitte, который не участвовал в Лиге чемпионов. Не смотря на это, доход от медиаправ и выручка в день матчей выросли. Это случилось благодаря выходу клуба в финал Кубка Лиги и Лиги Европы.

Доход от медиа вырос на 1 млн фунтов – до 123,6 млн, выручка в день матчей – на 3,4 – до 62,4 млн фунтов.

Доходы от коммерческой деятельности снизились на 700 тысяч. Это обусловлено тем, что строительные работы на Энфилде ограничили доступ ко стадиону в дни, когда нет матчей.

Общие доходы выросли на 3,9 млн и достигли рекордного показателя в 301,8 млн фунтов. Однако клуб остался в минусе. Среди прочего, мерсисайдцы приобрели нападающего Роберто Фирмино за 29 млн фунтов и защитника Натаниэля Клайна за 12,5. В графе расходов были учтены также профессиональные контракты для 12 воспитанников клуба.