Five O'Clock

В интервью Sport360 полузащитник Манчестер Сити рассказал о собственном будущем и перспективах Пепа Гвардиолы во главе Горожан.

Когда мы спросили Яя Туре, может ли он остаться в Манчестер Сити после этого лета, когда закончится его нынешний контракт, он ненадолго задумался. Пока Яя подыскивал подходящие слова для дипломатичного ответа, из-за его плеча выглянул Пеп Гвардиола. Он некоторое время подслушивал наш разговор с Туре, который не подозревал о присутствии своего тренера.

"Он сказал, что в следующем матче не выпустит меня на поле – у меня из-за вас будут проблемы", – рассмеялся Туре, заметив и обняв Пепа.

"Он играет как молодой, это чудесно, – говорит наставник Сити и добавляет, – теперь у нас есть время, чтобы обсудить будущее Туре".

Казалось, этот вопрос уже не стоит на повестке дня, ведь Гвардиола отказывался выпускать на поле 33-летнего полузащитника до тех пор, пока Дмитрий Селюк не извинился за свои наглые комментарии.

Матч квалификации ЛЧ против Стяуа был единственным появлением Яя в футболке Сити, пока и сам футболист не выразил сожаление по поводу "недопонимания", тем самым воскресив свою карьеру в клубе, где уже стал одним из лучших игроков мира.

Пролетать мимо основного состава – для игрока уровня Яя подобное явно непросто пережить. "Да нет, все нормально, я никогда не оставался без дела, – возражает он. – В Бельгии, к примеру, было намного труднее. Во Франции приходилось непросто. В Греции еще ничего, ну а в Барсе вообще сложно из-за разнообразия игроков: там были Эдмилсон, Хави, Иньеста, Деку – конкуренция посерьезнее. Но я никогда не опускаю руки, мне нравится принимать новые вызовы, и команде это идет на пользу".

Яя шутит, что чувствует себя на 20 лет, и если уж покинет Сити, то только в статусе чемпиона. "Ясное дело, я хочу добиться с этим клубом чего-то серьезного".

"Я уже выиграл два титула Премьер-лиги, и мне хочется большего, чего-то нового. В этом году АПЛ будет сложнее, чем когда-либо. Я перешел в Сити, чтобы писать историю, чтобы сделать этот клуб лучше, чем МЮ. Для этого нужно еще много работать, но такая у меня мечта".

"Мне повезло поиграть за Барселону и Олимпиакос, но эти команды привыкли к чемпионским титулам. А в случае с Сити все иначе – судьба клуба изменяется, и это происходит у нас на глазах".

"Каждый год мы участвуем в чемпионской гонке. Даже когда мы в ней проигрываем, владельцы вкладывают деньги и докупают футболистов, чтобы все получилось. Вот это мне нравится – вызов. Люблю, когда есть вызов".

Конфликт Селюка и Гвардиолы разгорелся из-за того, что Туре не попал в заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Но теперь, когда Гюндоган получил травму, Яя заменит его в списке 25 игроков на противостояние с Монако. "Мое место на поле. Даже если я не играю, мне нужно быть на стадионе, просто смотреть матч. Даже после матча я возвращаюсь домой и думаю только о том, что я сделал, как отыграл и что можно было бы изменить".

"Естественно, мне хочется играть, но это зависит от тренера. Я всегда готов отдать 100% ради этих болельщиков, ради этого клуба. Я много где успел поиграть, но мое имя на трибунах всегда поют только здесь. Я буду делать все, что в моих силах".

"Нам всем жаль, что Гюндоган получил такую травму. Его будет не хватать, он отличный игрок".

"Мне всегда нравилась эта позиция на поле. Я должен поддерживать постоянное движение мяча, организовывать игру. Опыта для этого у меня хватает".

Гвардиолу очень серьезно критикуют за попытки трансформировать Сити слишком быстро – самые очевидные проблемы у команды возникли в защите. Но Туре, который разделил с Пепом успех в Ла Лиге и ЛЧ, уверен: "Нужно всегда делать то, в чем ты разбираешься. Вряд ли в Сити Пеп собирается что-то делать по-другому. Я уже провел с ним два сезона в Барселоне – посмотрим, как он проявит себя здесь. У меня есть еще не один год, чтобы узнать его поближе. На тренировках Гвардиола постоянно спрашивает меня: "Как ты работаешь?" Если работаешь хорошо – будешь играть. Если нет – на поле не выйдешь".

Так как же работает Яя? Вряд ли стоит даже задавать этот вопрос человеку, который кровью и потом вернул доверие Гвардиолы и любовь болельщиков. А с таким настроем следующего "изгнания" Туре мы уж точно не дождемся.

Алам Хан, Sport360