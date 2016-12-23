Метц надолго потерял своего защитника Милана Бишеваца, бек Монако Бенжамен Менди также получил серьезное наказание.
Дисциплинарный комитет LFP огласил свои решения по события, произошедшем в недавнем туре чемпионата и очередном раунде Кубка Лиги.
Бишевац за грубый приём против футболиста Кана Ивана Сантини получил целых 6 матчей бана.
За умышленный удар сзади хава Лиона Корентена Толиссо Бенжамен Менди получил 4 поединка дисквалификации.
На счету Бишеваца в Лиге 1 9 матчей. В текущем чемпионате Менди сыграл 11 матчей.