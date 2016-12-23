Франция

Советник президента Ренна Микаэль Сильвестр, как и сообщалось ранее, покинул клуб.

Пришел в Ренн Сильвестр в июле 2015 года. Он работал советником президента Рене Руэлло.

По словам самого Микаэля, его функции состояли в том, что он был связным между командой и руководством клуба. Сильвестр осуществлял связь между спортом и управлением.

Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Ренн сейчас занимает седьмое место в Лиге 1.

Сильвестр был известен по своим выступлениям на позиции защитника за Интер, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Вердер и Ренн. Он также участвовал в двух чемпионатах мира в 2002 и 2006 годах.