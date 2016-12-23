Франция

Полузащитник Наполи Жоржиньо уже зимой может сменить клубную прописку.

Как сообщает авторитетный журнал France Football, в услугах 25-летнего Жоржиньо заинтересован ПСЖ. Согласно источнику, бразилец привлек внимание спортивного директора парижан Патрика Клюйверта.

Стоит отметить, что в случае перехода Жоржиньо в ПСЖ, футболист не сможет помочь команде в Лиге чемпионов, ведь он заигран в турнире за Наполи.

Ранее сообщалось, что в услугах хавбека Партенопеи заинтересованы Ювентус, Рома и Фиорентина.

В текущем сезоне Жоржиньо провел за Наполи 11 матчей в Серии А и еще четыре поединка в Лиге чемпионов.