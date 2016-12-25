Франция

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария может зимой отправиться в Китай.

Нынешний сезон для Ди Марии складывается не лучшим образом. Недавно СМИ писали о том, что Анхель недоволен своим положением в клубе при новом наставнике Унаи Эмери. Испанец, в свою очередь, заявил, что Ди Мария может лишиться места в основе, если не будет показывать надлежащий уровень игры.

Также прокуратура Франции недавно начала расследование – аргентинец подозревается в уклонении от уплаты налогов.

L`Equipe сообщает, что Мендеш уже провел ряд предварительных переговоров по поводу возможного трансфера хавбека в Китай.

Китайские клубы уже обеспечили один мегапереход в ближайшее трансферное окно – полузащитник Челси Оскар отправится в Шанхай СИПГ за 60 млн фунтов. Там бразилец будет зарабатывать 400 тысяч фунтов в неделю.

Стоит отметить, что за Анхеля уже были заплачены 179 млн евро. 8 млн Бенфика заплатила его первому клубу Росарио Сентраль. Позже Реал купил его у португальцев за 33 млн. Далее МЮ приобрел Анхеля за 75 млн евро и через год продал в ПСЖ за 63.

В нынешнем сезоне Ди Мария забил 3 гола и сделал 7 ассистов за ПСЖ в 21 матче.