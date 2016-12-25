Стали известны некоторые детали контракта полузащитника Юлиана Дракслера с ПСЖ.
ЮЛИАН ДРАКСЛЕР, VFL-WOLFSBURG.DE
25 декабря 2016, 22:51
Вчера Вольфсбург объявил о переходе Юлиана Дракслера в ПСЖ.
После прохождения медосмотра 23-летний атакующий хавбек заключит с новым клубом четырехлетний контракт.
Как сообщает Le Parisien, по условиям соглашения во Франции Дракслер будет зарабатывать 850 тысяч евро ежемесячно.
Ранее сообщалось, что ПСЖ заплатил Вольфсбургу за Дракслера около 45-ти миллионов евро.