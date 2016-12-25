Вчера Вольфсбург объявил о переходе Юлиана Дракслера в ПСЖ.

После прохождения медосмотра 23-летний атакующий хавбек заключит с новым клубом четырехлетний контракт.

Как сообщает Le Parisien, по условиям соглашения во Франции Дракслер будет зарабатывать 850 тысяч евро ежемесячно.

Ранее сообщалось, что ПСЖ заплатил Вольфсбургу за Дракслера около 45-ти миллионов евро.