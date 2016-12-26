Франция

Полузащитник Вольфсбурга Жосуа Гилавоги признался, что его бывший товарищ по команде Юлиан Дракслер очень хотел стать игроком ПСЖ.

Дракслер в нынешнем сезоне сыграл 14 матчей во всех турнирах за Вольфсбург и отметился 2 забитыми голами. Ранее стало известно, что он зимой пополнит ряды ПСЖ за 45-49 млн евро.

В Париже Юлиан будет зарабатывать около 10 млн евро за сезон. Уже бывший товарищ Дракслера по команде, Жосуа Гилавоги, признался, что немец мечтал играть за парижан.

"Наши отношения с Дракслером были больше, чем просто футбольными, они касались не только того, что происходило на газоне", — признался Гилавоги.

"С лета он принял решение об уходе. Я за него счастлив. Переход в ПСЖ – это то, что ему по душе. Он мечтал о Париже, о ПСЖ…"

"Лига 1 интересна для Юлиана. В октябре он приходил ко мне посмотреть ПСЖ – Марсель. Он знает игроков и очень рад перейти в ПСЖ".

"Французский? Он его немного знает, так как учил в школе. Насколько он хорош? Ну, интервью на нем Юлиан не даст, однако он понимает много слов. Даже некоторые очень сложные слова, что удивительно…"

"Думаю, он привнесет в игру ПСЖ креативность. И на тренировках, и в больших матчах Дракслер демонстрировал впечатляющие вещи".