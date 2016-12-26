Франция

Ренн желает усилиться нападающим Тулузы Мартином Брайтвейтом.

Брайтвейт перешел в Тулузу в 2013 году из Эсбьерга. За это время он сыграл 108 матчей в чемпионате Франции, отметившись 30 голами.

Ouest-France сообщает, что Ренн намерен потратиться на датского нападающего: клуб предлагает Тулузе от 5 до 8 млн евро.

Тем не менее, предполагается, что у Брайтвейта есть джентльменская договоренность с президентом клуба Оливье Садраном, согласно которой ему позволят уйти в один из английских клубов в конце нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне на счету Мартина 7 голов и 3 ассиста в 16 матчах Лиги 1.