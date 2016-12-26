Франция

Представители ПСЖ практически договорились с Ривер Плейтом относительно трансфера форварда Лукаса Аларио, однако оформлению сделки мешает наставник французской команды Унаи Эмери.

Об интересе ПСЖ к Аларио стало известно в середине ноября. Тогда сообщалось, что парижане обратили внимание на 24-летнего аргентинца, так как ищут форварда, способного заменять Эдинсона Кавани.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Culture PSG, спортивный директор французского клуба Патрик Клюйверт практически договорился с Ривер Плейтом по поводу перехода Аларио в стан ПСЖ.

В то же время, наставник парижан Унаи Эмери сомневается в целесообразности покупки нападающего, и из-за этого трансфер Аларио откладывается.

Отметим, что в контракте аргентинца прописан пункт, согласно которому любой клуб может оформить его трансфер за 18 миллионов евро.