Президент Ниццы Жан-Пьер Ривьер заверил, что клуб ожидает спокойное трансферное окно и Орлята никогда не рассматривали возможность трансфера вингера Хэбэй Чайна Форчун Эсекьеля Лавесси.
Эсекьель Лавесси, getty images
26 декабря 2016, 15:54
Ницца летом довольно неожиданно провернула громкий трансфер, подписав форварда Ливерпуля Марио Балотелли.
На данный момент Орлята лидируют в Лиге 1 и в СМИ ходили предположения, что зимой клуб попытается укрепиться для борьбы за чемпионство. Слухи приписывали клубу интерес к экс-вингеру ПСЖ Эсекьелю Лавесси, который сейчас играет в Китае за Хэбэй Чайна Форчун.
"Собирается ли Ницца вновь всколыхнуть трансферный рынок? Нет", — заверил Ривьер.
"Несомненно, вы имеете в виду слухи об Эсекьеле Лавесси. Я не знаю, откуда они взялись. Вопрос о трансфере Лавесси никогда не стоял у нас на повестке дня".
"Зимой не будет громких трансферов. У нас есть бюджет и мы должны его придерживаться, а не делать глупости".
После 19 туров Ницца лидирует в Лиге 1, опережая на 2 пункта Монако и на 5 – ПСЖ. 15 января Орлята примут дома Метц.