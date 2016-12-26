Франция

Президент Ниццы Жан-Пьер Ривьер заверил, что клуб ожидает спокойное трансферное окно и Орлята никогда не рассматривали возможность трансфера вингера Хэбэй Чайна Форчун Эсекьеля Лавесси.

Ницца летом довольно неожиданно провернула громкий трансфер, подписав форварда Ливерпуля Марио Балотелли.

На данный момент Орлята лидируют в Лиге 1 и в СМИ ходили предположения, что зимой клуб попытается укрепиться для борьбы за чемпионство. Слухи приписывали клубу интерес к экс-вингеру ПСЖ Эсекьелю Лавесси, который сейчас играет в Китае за Хэбэй Чайна Форчун.

"Собирается ли Ницца вновь всколыхнуть трансферный рынок? Нет", — заверил Ривьер.

"Несомненно, вы имеете в виду слухи об Эсекьеле Лавесси. Я не знаю, откуда они взялись. Вопрос о трансфере Лавесси никогда не стоял у нас на повестке дня".

"Зимой не будет громких трансферов. У нас есть бюджет и мы должны его придерживаться, а не делать глупости".

После 19 туров Ницца лидирует в Лиге 1, опережая на 2 пункта Монако и на 5 – ПСЖ. 15 января Орлята примут дома Метц.