Франция

ПСЖ желает усилиться талантом Фиорентины Федерико Бернардески.

Как сообщают французские СМИ, парижане уже обратились в Фиорентину с просьбой назвать цену, за которую итальянцы готовы расстаться с Бернардески.

При этом источник отмечает, что вероятность трансфера 22-летнего футболиста этой зимой крайне мала.

Ранее сообщалось, что таланта Фиорентины в своих рядах хотят видеть Милан, Интер и Челси.

Действующее соглашение Бернардески с Фиорентиной рассчитано до середины 2019 года. Несколько дней назад сообщалось, что Фиалки начали переговоры с Федерико по поводу продления контракта.

В текущем сезоне Бернардески провел за Фиорентину 18 матчей в Серии А, забил 9 голов и отдал 2 ассиста.