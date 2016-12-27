Франция

Спортивный директор Марселя Андони Субисаррета предложил руководству клуба попытаться оформить трансфер голкипера Порту Икера Касильяса.

Как сообщает испанское издание AS, на данный момент Марсель находится в активном поиске голкипера, способного стать первым номером в команде.

Спортивный директор французского клуба Андони Субисаррета, который ранее занимал аналогичную должность в Барселоне, выдвинул на рассмотрение имена голкипера сборной Испании и Порту Икера Касильяса и молодого стража ворот Тулузы Альбана Лафона.

Отметим, что действующее соглашение Касильяса с Порту рассчитано до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне 35-летний голкипер провел за Драконов 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 11 голов, а 13 матчей отстоял на ноль.

Что касается Лафона, то в свои 17 лет он является основным голкипером Тулузы. В текущем сезоне он провел за свою команду 19 матчей в чемпионате, пропустил 21 гол, а в пяти встречах оставил ворота в неприкосновенности.