Франция

Вингер Джованни Ло Чельсо пополнил ряды парижской команды.

Напомним, летом этого года ПСЖ приобрел Ло Чельсо у Росарио Сентраль. 20-летний аргентинец заключил с новым клубом пятилетний контракт.

Сразу же после подписания соглашения ПСЖ объявил, что первую часть сезона Ло Чельсо проведет в своем старом клубе на правах аренды.

Сегодня же Ло Чельсо прибыл в Париж и присоединился к ПСЖ.

"Очень рад, что присоединился к ПСЖ. С нетерпением жду знакомства со своими новыми партнерами по команде и тренерским штабом. На данный момент — это моя первая цель", — сказал Ло Чельсо по прибытию в Париж.