Вингер Джованни Ло Чельсо пополнил ряды парижской команды.
Джованни Ло Чельсо, PSG
28 декабря 2016, 17:20
Напомним, летом этого года ПСЖ приобрел Ло Чельсо у Росарио Сентраль. 20-летний аргентинец заключил с новым клубом пятилетний контракт.
Сразу же после подписания соглашения ПСЖ объявил, что первую часть сезона Ло Чельсо проведет в своем старом клубе на правах аренды.
Сегодня же Ло Чельсо прибыл в Париж и присоединился к ПСЖ.
"Очень рад, что присоединился к ПСЖ. С нетерпением жду знакомства со своими новыми партнерами по команде и тренерским штабом. На данный момент — это моя первая цель", — сказал Ло Чельсо по прибытию в Париж.