Франция

Лион готов заплатить 6 миллионов евро за ивуарийского форварда Анже Николя Пепе.

Ранее СМИ приписывали Ткачам интерес к Эммануэлю Адебайору, однако стороны не пришли к соглашению.

По информации France Football, Олимпик готов заплатить 6 млн евро за форварда Анже Николя Пепе. Стоит отметить, что эта сумма включает в себя бонусы.

Анже намерен получить за своего нападающего 10 млн евро, с условием, что его тут же отдадут им в аренду до конца сезона.

Также в приобретении Пепе заинтересованы Монако, Лилль и Эвертон.