Лион готов заплатить 6 миллионов евро за ивуарийского форварда Анже Николя Пепе.
Николя Пепе, angers-sco.fr
29 декабря 2016, 12:54
Ранее СМИ приписывали Ткачам интерес к Эммануэлю Адебайору, однако стороны не пришли к соглашению.
По информации France Football, Олимпик готов заплатить 6 млн евро за форварда Анже Николя Пепе. Стоит отметить, что эта сумма включает в себя бонусы.
Анже намерен получить за своего нападающего 10 млн евро, с условием, что его тут же отдадут им в аренду до конца сезона.
Также в приобретении Пепе заинтересованы Монако, Лилль и Эвертон.