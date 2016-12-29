Франция

Защитник французского Нанси Эрик Кабако был наказан за удаление в гостевом поединке французской Лиги 1 против Сент-Этьенна (0:0).

Стоит отметить, что на 60-й минуте отчетной встречи 21-летний центрбек, права на которого принадлежат уругвайскому Насьоналю, был изгнан с поля за стычку хавбеком Зеленых Роменом Амума.

Сообщается, что за это удаление дисциплинарный комитет Профессиональной лиги Франции (LFP) принял решение наказать Кабако 4-матчевой дисквалификацией.

В текущем сезоне уругваец отыграл за Нанси во всех турнирах 9 матчей.