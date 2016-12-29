Защитник французского Анже Исмаэль Траоре заключил с клубом новое трудовое соглашение.
Исмаэль Траоре (справа), angers-sco.fr
29 декабря 2016, 22:02
Стоит отметить, что 30-летний центрбек защищает цвета Анже с лета 2015 года, а его предыдущий контракт был рассчитан до конца текущего сезона.
Как сообщает официальный сайт Анже, Траоре, который является вице-капитаном команды, продлил сотрудничество с клубом до июня 2020 года.
В текущем сезоне воспитанник Седана отыграл за Анже во всех турнирах 16 матчей.