Франция

Защитник французского Гавра Ферлан Менди может пойти на повышение.

Стоит отметить, что 21-летний фулбек является воспитанником представителя второго дивизиона Франции, а его действующий контракт рассчитан до июня 2018 года.

Сообщается, что в подписании Менди заинтересован Монако, который хочет усилить позицию левого крайнего защитника.

За счет подписания фулбека Гавра монегаски хотят подстраховаться на случай ухода из клуба его однофамильца — 22-летнего Бенжамена Менди, который присоединился к Монако летом.

В текущем сезоне Ферлан Менди отыграл за родной клуб во всех турнирах 20 матчей, отметившись 2 голами и 2 ассистами.