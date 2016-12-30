Франция

Полузащитник Монпелье Морган Сансон имеет широкий выбор продолжения карьеры.

Bundesliga Spotlight со ссылкой на France Football информирует о том, что 22-летний французский центрхав Монпелье попал на карандаш пятерым европейским клубам.

По данным источников, к футболисту проявляют интерес дортмундская Боруссия, Лион, Марсель, Вест Бромвич и Борнмут.

Сансон перебрался в Монпелье летом 2013-го из Ле Мана за 700 тысяч евро. В нынешнем сезоне игрок забил три гола и отдал семь голевых передач в 19-ти матчах Монпелье в Лиге 1.