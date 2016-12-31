Франция

Форвард Шеик Дьябате на правах аренды отправился из Турции во Францию.

Пресс-служба Османлыспор сообщает, что Шеик на правах аренды до конца нынешнего сезона перешел в Метц.

На сайте Метца пока что соответствующей информации нет. Вчера уже была соответствующая информация от L'Equipe.

Полгода назад Шеик на правах свободного агента покинул Бордо и отправился в Османлыспор. Там он основным не стал, лишь трижды выйдя на поле в старте в чемпионате.

28-летний форвард большую часть карьеры провел за Бордо. Также выступал за Аяччо и Нанси.

Метц сейчас занимает лишь 18-е место в Лиге 1, имея в активе 19 очков и 18 забитых мячей.