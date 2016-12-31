Франция

Форвард Лиона Набиль Фекир заявил, что у него нет предложений от больших клубов.

"Сейчас я не очень хорош на поле, поэтому не получал никаких предложений от больших клубов", — цитирует Фекира Marca.

"Мы с моим агентом вовсе не говорим о будущем отъезде. Просто надеюсь играть больше во второй половине сезона".

"Чувствую себя здесь хорошо, но я очень амбициозный игрок. Хотел бы поиграть в Испании, Англии, Германии. Мне интересны эти лиги".

"Почему бы и нет? В один прекрасный день я перееду в одну из этих стран. Но не сейчас", — отметил форвард.

В текущем чемпионате Фекир сыграл 14 матчей и забил 4 гола.