Франция

Французский специалист Франк Пасси получит солидную компенсацию от Марселя.

Пасси работал в тренерском штабе Марселя одним из ассистентов, а в апреле был назначен главным тренером.

Менеджмент бело-голубых уволил Пасси через 5 месяцев. Сейчас команду тренирует Руди Гарсия.

Пасси в октябре потребовал у клуба свою зарплату, которую ему должны были платить по контракту до 2018 года.

Сегодня стало известно, что деньги Пасси получит. Тренеру выплатят 1,2 млн. евро. Такое решение принял суд.