Франция

Появилась информация, что россо-нери хотят видеть у себя правого защитника ПСЖ Сержа Орье.

Издание сообщает, что Милан хочет подписать Сержа летом.

Ранее же сообщалось, что правого защитника хочет видеть у себя Барселона, у которой есть проблемы на данной позиции.

Милан располагает средствами после того, как клуб приобрели китайские инвесторы. Менеджмент уже ищет варианты для летнего усиления.

Контракт Орье с ПСЖ истекает в 2019 году. В текущем сезоне 24-летний ивуариец сыграл 15 матчей во всех турнирах.