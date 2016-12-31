Франция

Нападающий мексиканского Тигрес Анди Делор может продолжить карьеру на родине.

Стоит отметить, что в сентябре 25-летний форвард перебрался в мексиканский клуб из французского Кана, подписав 4-летний контракт.

По информации французского издания Midi Libre, в услугах Делора заинтересован Ренн, который уже начал обсуждать с французом его возможное возвращение на родину в ближайшее трансферное окно.

Отмечается, что Делор недоволен количеством игрового времени, которое он получает в Мексике, поэтому готов сменить клубную прописку уже в январе.

В текущем сезоне француз отыграл за Тигрес во всех турнирах 13 матчей, отметившись 4 голами и 1 ассистом.