Защитники Марселя Гаэль Андоньян и Билл Туилома могут временно отправиться защищать цвета другого клуба.
Гаэль Андоньян, L'Equipe
31 декабря 2016, 12:17
Есть информация, что дуэт хочет арендовать марсельский клуб из Лиги 3 Консолат.
Отметим, что оба футболиста в текущем чемпионате на поле не появлялись.
Спортдир Марселя Андони Субисаррета не исключает, что Андоньян и Туилома отправятся зимой в аренду.
Армянин Андоньян является воспитанником клуба, а Туилома переехал из Новой Зеландии в 2013 году. Оба футболиста регулярно играют за резерв Марселя.
Консолат сейчас занимает в Лиге 3 12-е место.