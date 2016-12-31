Франция

Защитники Марселя Гаэль Андоньян и Билл Туилома могут временно отправиться защищать цвета другого клуба.

Есть информация, что дуэт хочет арендовать марсельский клуб из Лиги 3 Консолат.

Отметим, что оба футболиста в текущем чемпионате на поле не появлялись.

Спортдир Марселя Андони Субисаррета не исключает, что Андоньян и Туилома отправятся зимой в аренду.

Армянин Андоньян является воспитанником клуба, а Туилома переехал из Новой Зеландии в 2013 году. Оба футболиста регулярно играют за резерв Марселя.

Консолат сейчас занимает в Лиге 3 12-е место.