Франция

Полузащитник французского ПСЖ и юношеской сборной Франции Джонатан Иконе попал в сферу интересов Лилля.

Стоит отметить, что 18-летний вингер является воспитанником парижан, в первой команде которых он дебютировал в текущем сезоне.

Как сообщает RMC, в услугах Иконе заинтересован Лилль.

Отмечается, что Доги намерены взять таланта ПСЖ в аренду.

В текущем сезоне Иконе отыграл за команду Унаи Эмери во всех турнирах 6 матчей. Кроме того, на его счету 9 матчей и 3 гола в составе сборной Франции U-19.