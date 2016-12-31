Полузащитник французского ПСЖ и юношеской сборной Франции Джонатан Иконе попал в сферу интересов Лилля.
Джонатан Иконе, psg.fr
31 декабря 2016, 12:26
Стоит отметить, что 18-летний вингер является воспитанником парижан, в первой команде которых он дебютировал в текущем сезоне.
Как сообщает RMC, в услугах Иконе заинтересован Лилль.
Отмечается, что Доги намерены взять таланта ПСЖ в аренду.
В текущем сезоне Иконе отыграл за команду Унаи Эмери во всех турнирах 6 матчей. Кроме того, на его счету 9 матчей и 3 гола в составе сборной Франции U-19.