Как сообщает L'Equipe, одним из претендентов на Фегули является французский Марсель.

Кроме французского клуба им интересуются ряд итальянских клубов.

При этом отмечается, что трансфер 27-летнего алжирца Марселю будет оформить крайне трудно.

Напомним, Фегули пополнил ряды Вест Хэма этим летом. Ранее он выступал за Валенсию.

В текущем сезоне Фегули провел за Молотобойцев 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.