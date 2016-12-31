Франция

Провансальцы рассматривают вариант с оформлением перехода полузащитника Вест Хэма Софьяна Фегули.

Как сообщает L'Equipe, одним из претендентов на Фегули является французский Марсель.

Кроме французского клуба им интересуются ряд итальянских клубов.

При этом отмечается, что трансфер 27-летнего алжирца Марселю будет оформить крайне трудно.

Напомним, Фегули пополнил ряды Вест Хэма этим летом. Ранее он выступал за Валенсию.

В текущем сезоне Фегули провел за Молотобойцев 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.