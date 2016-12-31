Провансальцы рассматривают вариант с оформлением перехода полузащитника Вест Хэма Софьяна Фегули.
СОФЬЯН ФЕГУЛИ, ФК ВЕСТ ХЭМ
31 декабря 2016, 21:30
Как сообщает L'Equipe, одним из претендентов на Фегули является французский Марсель.
Кроме французского клуба им интересуются ряд итальянских клубов.
При этом отмечается, что трансфер 27-летнего алжирца Марселю будет оформить крайне трудно.
Напомним, Фегули пополнил ряды Вест Хэма этим летом. Ранее он выступал за Валенсию.
В текущем сезоне Фегули провел за Молотобойцев 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.