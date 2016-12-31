Франция

Полузащитник ПСЖ может пополнить ряды американского клуба Монреаль Импакт.

Действующее соглашение Мотты с ПСЖ рассчитано до конца текущего сезона. Ранее агент футболиста заявил, что его клиент, скорее всего, не будет продлевать контракт с ПСЖ.

Как сообщает Tuttomercatoweb, у Мотты есть предложение от американского клуба Монреаль Импакт. Отмечается, что полузащитник всерьез раздумывает над вариантом присоединиться к клубу из MLS.

Кроме того, согласно источнику, в услугах футболиста заинтересован канадский клуб Торонто.

В текущем сезоне 34-летний футболист провел за ПСЖ 17 матчей в Лиге 1 и отметился одной результативной передачей.