Молодой форвард ПСЖ Жан-Кевин Огустен заинтересовал дортмундскую Боруссию и Тоттенхэм.
Жан-Кевин Огустен, твиттер
31 декабря 2016, 17:51
Как сообщает издание L’Еquipe, Боруссия уже готовит официальное предложение по 19-летнему нападающему.
Отмечается, что Шмели хотят оформить полноценный трансфер, а не брать игрока в аренду.
При этом издание информирует, что Тоттенхэм, который интересовался Огустеном в летнее межсезонье, также рассчитывает переманить форварда уже в январе.
В текущем сезоне Огустен провел за ПСЖ 10 матчей в чемпионате Франции, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.