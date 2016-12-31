Франция

Молодой форвард ПСЖ Жан-Кевин Огустен заинтересовал дортмундскую Боруссию и Тоттенхэм.

Как сообщает издание L’Еquipe, Боруссия уже готовит официальное предложение по 19-летнему нападающему.

Отмечается, что Шмели хотят оформить полноценный трансфер, а не брать игрока в аренду.

При этом издание информирует, что Тоттенхэм, который интересовался Огустеном в летнее межсезонье, также рассчитывает переманить форварда уже в январе.

В текущем сезоне Огустен провел за ПСЖ 10 матчей в чемпионате Франции, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.