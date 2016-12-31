Франция

Полузащитник Хатем Бен Арфа не намерен зимой покидать ПСЖ.

Бен Арфа в прошлом сезоне сумел перезагрузить свою карьеру в Ницце. Летом он в статусе одного из лучших игроков завершившегося розыгрыша Лиги 1 перешел в ПСЖ. Однако в Париже Хатем не сумел стать основным игроком.

В СМИ появилась информация о том, что в услугах Хатема заинтересованы Бешикташ и Фенербахче. Тем не менее, L’Équipe сообщает, что сам Бен Арфа решил остаться в ПСЖ.

Президент Ниццы ранее заявил, что клуб будет рад арендовать Хатема, если сам игрок пожелает вернуться в стан Орлят. К слову, Ницца лидирует в чемпионате Франции, после 18 туров опережая ПСЖ (3-е место) на 5 очков.

29-летний Бен Арфа лишь в 4 матчах Лиги 1 появлялся в основе и еще 10 раз выходил на замену, наиграв в сумме 468 минут. За отведенное ему время француз отметился 1 ассистом.