Франция

Полузащитник испанского Атлетика из Бильбао Икер Муниаин попал в сферу интересов французского Марселя.

Стоит отметить, что 24-летний вингер является воспитанником Басков, а его действующий контракт с родным клубом рассчитан до июня 2019 года.

По информации французского издания L’Équipe, в подписании Муниаина лично заинтересован наставник Марселя Руди Гарсия.

Рулевой Провансальцев уже дал задание спортивному директору клуба Андони Субисаретте сделать запрос в Атлетик относительно возможного трансфера испанца.

Отмечается, что Баски готовы вести переговоры с потенциальными покупателями их игроков, но переманить Муниаина в январе будет крайне сложно. Дело в том, что его клаусула составляет 45 млн евро, что является огромной суммой даже для Марселя.

В текущем сезоне Муниаин отыграл за Атлетик во всех турнирах 21 матч, отметившись 2 голами и 2 ассистами.