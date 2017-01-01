Франция

Французский Лион намерен переманить нападающего итальянского Лацио Филипа Джорджевича уже в январе.

Напомним, что 29-летний форвард защищает цвета Орлов с лета 2014 года, а его действующий контракт рассчитан до июня 2018 года.

По информации авторитетного итальянского журналистам Джанлуки Ди Марцио, Лион продолжает вести переговоры с Лацио относительно трансфера Джорджевича.

Предполагается, что за расставание с сербом в январе римляне требуют 15 млн евро.

В то же время отмечается, что Ткачи попытаются убедить лациале снизить цену трансфера, поскольку ранее Орлы готовы были отпустить экс-нападающего Нанта за 8-10 млн евро.

В текущем сезоне Джорджевич отыграл за Лацио во всех турнирах 10 матчей.