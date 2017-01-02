Нападающий мексиканского Тигрес Анди Делор может вскоре перейти в Лорьян.
Анди Делор, AFP
02 января 2017, 10:42
Лорьян срочно ищет форварда, ведь на Кубок Африки, который пройдет с 15 января по 5 февраля, уезжают Варис и Муканджо.
L’Equipe пишет, что Лорьян подпишет Делора, чтобы усилить переднюю линию.
Издание передает, что Дело очень нравится тренеру Лорьяна.
Ожидается, что француза возьмут в аренду на полгода.
25-летний форвард в сентябре перебрался в мексиканский клуб из французского Кана, подписав 4-летний контракт.
В текущем сезоне француз отыграл за Тигрес во всех турнирах 13 матчей, отметившись 4 голами и 1 ассистом.
Ранее сообщалось, что в услугах Делора заинтересован Ренн.