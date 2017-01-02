Франция

Нападающий мексиканского Тигрес Анди Делор может вскоре перейти в Лорьян.

Лорьян срочно ищет форварда, ведь на Кубок Африки, который пройдет с 15 января по 5 февраля, уезжают Варис и Муканджо.

L’Equipe пишет, что Лорьян подпишет Делора, чтобы усилить переднюю линию.

Издание передает, что Дело очень нравится тренеру Лорьяна.

Ожидается, что француза возьмут в аренду на полгода.

25-летний форвард в сентябре перебрался в мексиканский клуб из французского Кана, подписав 4-летний контракт.

В текущем сезоне француз отыграл за Тигрес во всех турнирах 13 матчей, отметившись 4 голами и 1 ассистом.

Ранее сообщалось, что в услугах Делора заинтересован Ренн.