Франция

Вероятно, что форвард ПСЖ Хесе Родригес уже в январе переедет в Италию.

L’Equipe пишет, что Рома арендует Хесе на полгода.

Есть информация во французских и итальянских СМИ, что ПСЖ получит за аренду 3 млн. евро.

Также у римлян будет право на выкуп Хесе за 20 млн. евро.

Ранее сообщалось, что Родригес интересен родному Лас Пальмасу, но испанцы не могут потянуть такую сумму.

Хесе летом перешел из Реала в ПСЖ, но в чемпионате с первых минут вышел лишь однажды. Всего он появлялся на поле во всех турнирах 14 раз и забил 2 гола.